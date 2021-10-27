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Скільки триває ефект після вакцинації: відповідь експертів

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Україна, Середа 27 жовтня 2021 09:15
Скільки триває ефект після вакцинації: відповідь експертів Фото: скільки може тривати ефект після вакцинації (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько

Якщо через півроку після курсу COVID-щеплень не отримати бустера, ефект від вакцини все одно залишиться. Звісно, ​​через шість місяців імунітет слабшає, але не катастрофічно.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Третя не зайва. Чи потрібне українцям додаткове щеплення від COVID".

За словами імунолога Бориса Донського, якщо перші три місяці курс щеплень захищає імунітет умовно кажучи, на 92%, то через півроку гарантія буде 81%.

"Так, він (ефект від вакцини - ред.) падає, але навіть через півроку залишається досить ефективним, він не зникає. Він буде в принципі працювати ще багато-багато років, просто рівень його ефективності буде дещо нижчим", - пояснив Донськой.

Директор Інституту біохімії НАН України Сергій Комісаренко, розповів, що через деякий час після вакцинації, насамперед, слабшає античний імунітет. При цьому дія Т-лімфоцитів або лімфоцитів пам'яті, які відіграють центральну роль в інактивації вірусу, зберігається роками.

За його словами, термін захисту вакцин може відрізнятися і залежно від препарату, що використовується. Наприклад, від Moderna імунітет триває довше, ніж від вакцини Pfizer.

"Чому це відбувається - вченим невідомо. Одна з причин може полягати в тому, що коли колють Moderna - вводять 100 мікрограмів мРНК, а коли Pfizer - 30 мікрограмів. Тому, можливо, імунна пам'ять у першому випадку довша", - додав академік.

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