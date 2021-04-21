Скільки та яку вакцину отримає Україна до кінця року: уряд опублікував національний план

Сьогодні на сайті Кабінету міністрів опублікували Національний план вакцинопрофілактики коронавіруса. У документі зазначено, скільки та яку вакцину планують отримати в період до 31 грудня 2021 року.

Про це повідомили у прес-службі Кабміну .

Національний план затверджений урядом 12 квітня 2021 року.

Він передбачає, що до кінця року Україна отримає 21 913 316 доз вакцини. Із них за рахунок коштів держбюджету закуплені 13 913 316 доз вакцин, а в межах COVAX Україна має отримати 8 млн доз.

Зокрема, у квітні ще очікуються поставки вакцини 367 тисяч доз AstraZeneca. Таким чином, Україна отримає 1 184 000 доз вакцини.

У травні МОЗ розраховує отримати ще 500 тисяч доз AstraZeneca та 1,5 млн доз препарату Sinovac. Вакцини від COVAX в наступному місяці не очікують.

Решту доз закуплених вакцин Sinovac - 213 316 доз - Україна отримає вже у червні. Крім того, ще заплановані 500 тисяч доз AstraZeneca та 1 млн 409 тисяч AstraZeneca в рамках COVAX.

Наступна поставка вакцини Pfizer/BioNTech по COVAX запланована на липень. Тоді в Україну прибуде 948 700 доз. Крім того, за кошти держбюджету отримають 500 тисяч доз AstraZeneca.

На другу половину 2021 року заплановані поставки американської вакцини Novavax. МОЗ очікує по 2 млн доз щомісяця. Також в рамках COVAX, згідно нацплану, заплановано по 1 031 660 доз AstraZeneca з серпня по грудень.

Відзначимо, що поставки 10 млн доз Pfizer, які раніше анонсувала українська влада найближчими місяцями, не зазначені у національному плані.