Скільки українців молодше 18 років вакцинували від COVID: статистика РНБО

Станом на 27 жовтня вакцинацію від COVID пройшли понад 15 тисяч українців молодше 18 років. Більшість - у віковій категорії від 16 до 18 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані інформаційної системи РНБО .

Згідно з даними РНБО, у віковій групі 12-16 років на сьогодні вакцинацію від COVID пройшли 2 336 осіб. Лідерами є Чернівецька (426) і Дніпропетровська (301) області, аутсайдерами Луганська (18) і Львівська (3) області.

У віковій групі 16-18 років вакцинацію від COVID пройшли 12 703 особи. З них у Києві вакцинували 1 225, у Дніпропетровській - 924, Полтавській області - 830.