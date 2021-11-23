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Наступна хвиля COVID в Україні може розпочатися вже у січні 2022 року, - KSE

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Україна, Вівторок 23 листопада 2021 12:17
Наступна хвиля COVID в Україні може розпочатися вже у січні 2022 року, - KSE Фото: на початку 2022 року в Україні може бути нова хвиля COVID (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

У 2022 року ситуація з коронавірусом в Україні залежатиме від спалаху COVID в Європі. Також вплинуть й карантинні обмеження, які діятимуть у нашій країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрія Ганіченка під час брифінгу.

"Ми очікуємо на початок зростання захворюваності на COVID у наступну хвилю вже з початку 2022 року", - сказав Ганіченко.

За його словами, зростання захворюваності вже з січня наступного року очікується, якщо не буде введено локдаун, який цього року допоміг відстрочити хвилю коронавірусу до середини лютого.

"Але тут накладатиметься фактор зростання захворюваності в Європі і наскільки в нас буде змінено карантинні обмеження саме в період новорічних свят та у період січня", - зазначив Ганіченко.

Нагадаємо, в Україні виписки з лікарень вже на чверть переважають госпіталізації через COVID-19. Вже з цього тижня розпочинається розвантаження медичної системи.

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