Наступна хвиля COVID в Україні може розпочатися вже у січні 2022 року, - KSE

У 2022 року ситуація з коронавірусом в Україні залежатиме від спалаху COVID в Європі. Також вплинуть й карантинні обмеження, які діятимуть у нашій країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрія Ганіченка під час брифінгу .

"Ми очікуємо на початок зростання захворюваності на COVID у наступну хвилю вже з початку 2022 року", - сказав Ганіченко.

За його словами, зростання захворюваності вже з січня наступного року очікується, якщо не буде введено локдаун, який цього року допоміг відстрочити хвилю коронавірусу до середини лютого.

"Але тут накладатиметься фактор зростання захворюваності в Європі і наскільки в нас буде змінено карантинні обмеження саме в період новорічних свят та у період січня", - зазначив Ганіченко.