ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

"Випадки COVID зростають": у ВООЗ стурбовані зняттям обмежень на Євро-2020

Новость на русском →
Вівторок 22 червня 2021 19:20
"Випадки COVID зростають": у ВООЗ стурбовані зняттям обмежень на Євро-2020 Фото: у ВООЗ стурбовані зняттям обмежень на Євро-2020 (GettyImages)
Автор: Андрій Василюк

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) 22 червня висловила занепокоєння тим, що країни пом'якшують карантинні обмеження через футбольні матчі на Євро-2020. В організації зазначають, що в деяких регіонах вже спостерігається зростання кількості випадків.

Про це заявив виконавчий директор Регіонального бюро ВООЗ у Європі Робб Батлер, передає AFP.

"ВООЗ стурбована зменшенням обмежень у деяких країнах, що приймають (Євро-2020 - ред.). Кілька стадіонів, що приймають турнір, зараз збільшують кількість глядачів, яких пускають на стадіон для перегляду гри", - заявив Робб Батлер.

У деяких містах, що приймають турнір, випадки COVID-19 вже зростають, заявив Батлер.

Він закликав покладатись на досвід у боротьбі із коронавірусом і звернути увагу на "зростаючі випадки" COVID-19.

"Розширення тестування та послідовність, посилення відстеження контактів і швидке нарощування вакцинації серед вразливих та найбільш ризикованих груп", - окреслив Батлер кроки щодо боротьби із пандемією.

Зазначимо, дане попередження ВООЗ з'явилося на тлі домовленості уряду Британії і керівництва Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) щодо заповнення трибун стадіону "Уемблі" на півфінали і фінал Євро-2020. На матчі допустять 75% глядачів.

При цьому Велика Британія 22 червня повідомила про 11 625 нових випадків захворювання на COVID-19. Це є найвищим показником із середини лютого.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус
Карантин в Україні
Карантин в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19