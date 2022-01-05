На зміну "Омікрону": експерти допускають появу інших штамів коронавірусу

Експерти сходяться в тому, що "Омікроном" справа не закінчиться. У світі будуть з'являтися все нові і нові варіанти, які будуть витісняти своїх "побратимів".

"Варіанти вірусів конкурують один з одним. Були навіть більш небезпечні варіанти, ніж "Альфа", "Бета" і "Гамма", але вони не були такими контагіозними. "Дельта" витіснив всіх їх. А зовсім недавно з'явився "Омікрон" і він вже витісняє" Дельту", тому що він більш заразний. Він у два-три рази ефективніше заражає інших людей, ніж"Дельта". І він викликає порівняно менше госпіталізацій і смертей", - зазначив директор Інституту біохімії НАН, доктор біологічних наук Сергій Комісаренко.

Чи можливо, що наступний мутант буде ще менш агресивним, але більш заразним? Схоже, що саме цим шляхом пішов вірус, каже доктор медичних наук, професор Володимир Широбоков.

"Думаю, що "Омікрон" - провісник того, що вірус буде переходити в легку стадію, як і інші респіраторні вірусні інфекції. На мій погляд, поява цього варіанту -це не драма, а початок кінця пандемії. Завжди менш агресивні штами витісняли більш агресивні. І думаю, що за рахунок "Омікрону" і схожих до нього штамів буде закінчення пандемії", - сказав виданню вірусолог.