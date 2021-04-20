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Чи зможуть українці отримати другу дозу вакцини Covishield: відповідь МОЗ

Новость на русском → Київ, Вівторок 20 квітня 2021 09:54
Чи зможуть українці отримати другу дозу вакцини Covishield: відповідь МОЗ Фото: головний санітарний лікар України Віктор Ляшко (РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко

Українці, які отримали першу дозу вакцини від коронавірусу Covishield від AstraZeneca, зможуть отримати другу щеплення. Цьому не завадить припинення постачання препарату Індією.

Про це в ефірі "Снідаку з 1+1" заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, вакцина Covishield буде замінена корейським або іншим аналогом, який виробляється за технологіями AstraZeneca.

"Вакцина AstraZeneca, виготовлена на індійському, на корейському або на європейській майданчиках - це один і той же продукт, але з різними назвами. Ця вакцина взаємозамінна. Саме тому без різниці, як їх комбінувати: яку вводити як першу дозу, яку - як другу, чи вакцинувати однією і тією ж", - зазначив Ляшко.

Він додав, що невзаємозамінними вакцинами є, наприклад, Pfizer з Covishield, Sinovac з AstraZeneca.

Також Ляшко заявив, що друга партія Covishield "швидше за все буде". Поставки препарату очікуються протягом квітня-травня. При цьому з 2 млн доз, які були законтрактовані, Україна отримає лише 500 тисяч.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Індія може відновити постачання вакцини Covishield в червні.

Також РБК-Україна писало, що другу щеплення вакциною виробництва AstraZeneca можна відстрочити на півроку. Це можливо, якщо людина перехворіла COVID-19 після першої дози.

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