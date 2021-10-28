РНБО прогнозує до 1000 померлих від COVID на добу: Данілов назвав терміни

Через нову хвилю коронавірусу в Україні кількість померлих може дійти до тисячі на добу. Такий прогноз зробила Рада національної безпеки і оборони (РНБО).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова секретаря РНБО Олексія Данилова в ефір ток-шоу "Право на владу" .

Данилов зазначив, що таку кількість померлих можуть зафіксувати вже на початку листопада.

"На превеликий жаль, з урахуванням того, що ми сьогодні маємо, тисячу померлих від COVID (за добу - ред.) в перших числах листопада ми можемо з вами мати. Чи можна це зупинити? Так, потрібно йти вакцинуватися", - заявив Данілов.