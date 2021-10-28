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РНБО прогнозує до 1000 померлих від COVID на добу: Данілов назвав терміни

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Києва, Четвер 28 жовтня 2021 23:29
РНБО прогнозує до 1000 померлих від COVID на добу: Данілов назвав терміни Фото: Олексій Данилов, секретар РНБО (Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Через нову хвилю коронавірусу в Україні кількість померлих може дійти до тисячі на добу. Такий прогноз зробила Рада національної безпеки і оборони (РНБО).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова секретаря РНБО Олексія Данилова в ефір ток-шоу "Право на владу".

Данилов зазначив, що таку кількість померлих можуть зафіксувати вже на початку листопада.

"На превеликий жаль, з урахуванням того, що ми сьогодні маємо, тисячу померлих від COVID (за добу - ред.) в перших числах листопада ми можемо з вами мати. Чи можна це зупинити? Так, потрібно йти вакцинуватися", - заявив Данілов.

Нагадаємо, з 1 листопада Київ переходить у "червону" зону.

Сьогодні у "червону" зону карантину входять вісім областей: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Сумська, Херсонська, Рівненська та Миколаївська.

У "жовтій" зоні залишається три регіони - Кіровоградська, Закарпатська та Вінницька. Решта поки належить до помаранчевого рівня епідбезпеки.

Відзначимо, Україна оновила антирекорд щодо коронавірусу.

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