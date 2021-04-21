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Зниження смертності від COVID в Україні очікується найближчими днями, - НАН

Новость на русском → Україна, Середа 21 квітня 2021 08:55
Зниження смертності від COVID в Україні очікується найближчими днями, - НАН Фото :смертність від коронавірусу в Україні знаходиться в завершальній фазі плато(РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко

Національна академія наук оновила прогноз щодо розвитку епідеміологічної ситуації з коронавірусом в Україні. Так, смертність від COVID повинна піти на спад найближчими днями.

Про це повідомляє прес-служба НАН України.

Вчені відзначають, що смертність від коронавірусу зараз знаходиться в завершальній фазі плато.

"Очікується зниження смертності найближчими днями", - повідомили в НАН.

Нагадаємо, за вчора в Україні виявили зростання нових випадків коронавірусу - підтвердили 12 162 нових зараження. При цьому підтвердили 429 летальних випадків. Максимальне число смертей на добу в Україні було зафіксовано 7 квітня-481. З початку пандемії померли вже 40 796 осіб.

Раніше РБК-Україна писало, що цього року в Україні зросла смертність від коронавірусу більш ніж на третину. Зараз показник летальності становить 2,4%.

Також міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомляв, що найважча ситуація з коронавірусом зараз в Києві, в Київській, Одеській, Сумській, Миколаївській та Харківській областях.

Водночас голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький повідомляв, що вже потрібно готуватися до четвертої хвилі коронавірусу. За його словами, вона може бути більш загрозливою.

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