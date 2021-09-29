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Зовсім скоро в Україні щодня буде більше 10 тисяч нових COVID-хворих, - Ляшко

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Середа 29 вересня 2021 13:29
Зовсім скоро в Україні щодня буде більше 10 тисяч нових COVID-хворих, - Ляшко Фото: міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

В Україні скоро значно збільшиться щоденна кількість нових випадків коронавірусу. Скоро вона перевищуватиме 10 тисяч хворих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка під час засідання уряду.

За його словами, ситуація з поширенням коронавірусу в Україні продовжує прогнозовано ускладнюватися.

"Сьогодні ми майже перетнули межу в 10 тисяч випадків на день. І на жаль, це може статися зовсім скоро", - переконаний Ляшко.

Він додав, що на перебіг епідемії значною мірою впливає штам коронавірусу "Дельта".

Нагдаємо, згідно з прогнозом НАН, в Україні кількість нових COVID-випадків перевищить 10 тисяч на початку жовтня.

Раніше повідомлялося, що за минулу добу в Україні підтвердили 9666 нових випадків коронавірусу.

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