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Спад заражень. В Україні зафіксували понад 6 тисяч нових COVID-випадків

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Україна, Неділя 16 січня 2022 08:19
Спад заражень. В Україні зафіксували понад 6 тисяч нових COVID-випадків Фото: в Україні зафіксували понад 6 тисяч нових COVID-випадків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні за минулу добу зафіксували 6 379 нових випадків коронавірусної хвороби. З них заразилися на COVID 503 дитини та 92 медпрацівника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

Найбільше заражень виявили у Львівській області (625), Сумській області (455), Тернопільській області (397) та м. Києві (403).

Зокрема, за вчора госпіталізовано з коронавірусом - 1 957 осіб, померли від хвороби - 88, а одужали - 2 359.

Разом з тим, всього здійснено тестувань за добу - 43 701. З яких методом ПЛР - 20 309, методом ІФА - 3 038 та експрес-тестами на антиген - 20 354.

Таким чином, за весь час пандемії в Україні захворіло на коронавірус - 3 754 458 осіб, одужали від хвороби - 3 553 642, померли - 98 283. А проведено ПЛР-тестувань - 17 168 201.

Нагадаємо, нещодавно у Київській школі економіки спрогнозували, коли в Україні почнеться зростання COVID-заражень.

Додамо, як заявили в Національній академії наук, в Україні почалася нова, четверта хвиля коронавірусу.

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