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Список професій, які підлягатимуть обов'язковій вакцинації, на погодженні, - Ляшко

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Україна, Середа 29 вересня 2021 13:38
Список професій, які підлягатимуть обов'язковій вакцинації, на погодженні, - Ляшко Фото: глава МОЗ України Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Міністерство охорони здоров'я розробило проект наказу, який регулюватиме список осіб, які підлягають обов'язковій вакцинації в Україні. Зараз цей документ перебуває на погодженні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко під час засідання уряду.

"Ми розробили наказ про розширення переліку професій, яким обов'язково слід мати щеплення від коронавірусу, як того вимагає законодавство України. Наразі він перебуває на погодженні з іншими органами державної влади", - розповів Ляшко.

Нагадаємо, МОЗ розробив наказ згідно з яким, вакцинація від коронавірусу стане обов'язковою, зокрема, для працівників навчальних закладів та чиновників.

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