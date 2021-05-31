У спортзалах шкіл Києва облаштують центри вакцинації для педагогів
У Києві цього тижня розпочнуть щеплювати від коронавірусу працівників освітніх закладів. Десять вакцинальних центрів відкриють у спортивних залах шкіл.
Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник на своїй сторінці в Facebook.
"У кожному районі визначать навчальний заклад, на базі якого створять центр вакцинації. Найбільш пристосовані для цього шкільні спортивні зали. Там можна оптимально відпрацювати логістику вакцинальної сесії", - зазначив Поворозник.
Він зауважив, що вакцинуватимуть винятково працівників закладів освіти. В кожному центрі працюватимуть 1 або 2 вакцинальні бригади, залежно від кількості охочих щепитися.
За його словами, фахівці Держпродспоживслужби спільно з керівництвом навчального закладу та працівниками районних секторів охорони здоров’я налагодять процес вакцинації у центрах.
"Попередньо ми провели опитування щодо згоди на вакцинацію. І наразі маємо визначену потребу у вакцинах у районах. Усіх освітян, хто виявив бажання щепитися, попередять про місце та час проведення вакцинації", - зазначив перший заступник голови КМДА.
Він нагадав, що вакцинуватимуть вчителів вакцинами Pfizer, які поступлять відповідно до розподілу Міністерства охорони здоров’я.
Нагадаємо, що за словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшко, темпи щеплення від коронавірусу в Україні з червня мають значно пришвидшитися.
Раніше стало відомо, що в центрах масової вакцинації проти COVID-19, що відкрилися минулими вихідними у Києві, Одесі та Львові, щепилися майже 5 тисяч громадян.