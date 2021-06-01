Не відразу після щеплення. МОЗ пояснив, хто вважається повністю вакцинованим
Міністерство охорони здоров'я України пояснило, хто вважається повністю вакцинованим від коронавірусу. Зокрема, повністю щепленими вважаються особи, у яких пройшло два тижні з дня отримання другої дози вакцини.
Про це повідомляє прес-служба МОЗ у Facebook.
"Загалом, людина вважається повністю імунізованою від COVID-19, коли минуло 2 тижні після отримання другої дози вакцини", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що якщо з моменту отримання другого щеплення не пройшло два тижні, то людина не вважається повністю імунізованою.
"Якщо ви вакцинувалися лише однією дозою або з моменту другого щеплення ще не пройшло 2 тижні - ви не вважаєтеся повністю імунізованим і ще не маєте ефективного захисту від хвороби", - йдеться в повідомленні.
У МОЗ підкреслили, що якщо вакцинована людина, приймає ліки, що пригнічують імунітет, він також не може бути повністю захищений від коронавірусу.
"Навіть після вакцинації вам потрібно дотримуватися протиепідемічних вимог", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в минулі вихідні у трьох містах України запрацювали центри вакцинації, де всі бажаючі можуть отримати щеплення препаратом Sinovac. Протягом цих вихідних у центрах вакцинували майже 5 тисяч українців.
Крім того, на щеплення в центри вакцинації від COVID в Києві, Одесі та Львові запрошувати по телефону. При цьому вибрати вакцину для щеплення не можна.