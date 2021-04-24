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Зрив COVID-вакцинації в Бразилії: люди не приходять на друге щеплення

Новость на русском → Бразилія, Субота 24 квітня 2021 00:03
Зрив COVID-вакцинації в Бразилії: люди не приходять на друге щеплення Фото: вакцинація в Бразилії під загрозою зриву (Getty Images)
Автор: Наталья Скороход

У Бразилії Міністерство охорони здоров'я заявило про зрив вакцинації населення від коронавірусу. Це відбувається через те, що люди не приходять на друге щеплення

Про це пише Reuters.

У Бразилії 1,5 мільйона осіб пропускають прийоми для отримання наступної дози, необхідної для максимального захисту від коронавірусу. Фахівці кажуть, що це викликає особливе занепокоєння, оскільки вакцина Sinovac Biotech, на частку якої припадає близько 80% програми Бразилії, ефективна всього на 16% після одного уколу.

"Без двох доз ми не отримаємо ні повного захисту, ні тривалого захисту", - сказав глава Бразильського товариства імунізації Рейтер Хуарес Кунья.

Фахівці та органи влади кажуть, що низька явка на вакцинацію швидше за все пов'язана з поганим самопочуттям після першого щеплення. У багатьох перша доза викликала короткочасну лихоманку і ломоту в тілі. Також повідомляється, що на деяких пунктах вакцинації утворювалися довгі черги. Це також могло викликати побоювання за своє здоров'я.

При цьому на Цього тижня в Бразилії від COVID-19 померло більше людей, ніж де-небудь у світі. Це друга країна у світі, де зафіксовано найбільше число летальних випадків - померло понад 380000 осіб.

Нагадавши, у Бразилії почали розслідування дій президента по боротьбі з коронавірусом. Там вважають, що президент робить недостатньо для боротьби з пандемією і ігнорує карантин.

Раніше повідомлялося, що Франція ввела карантин для мандрівників з Бразилії. Це сталося через новий штам коронавірусу, яких охопив Бразилію.

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