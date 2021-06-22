У США понад 70% жителів отримали принаймні одну дозу COVID-вакцини

У Сполучених Штатах понад 70% жителів у віці 30 років і старше отримали принаймні одну дозу вакцини від COVID-19.

Білий дім опублікував нові дані, що показують, що до 4 липня очікується досягти 70% вакцинації американців у віці 27 років і старше, щонайменше однією дозою вакцини.

Адміністрація президента повідомляє, що досягнення мети вакцинації Джо Байдена менш важливо, ніж темпи відновлення роботи США, які перевищують навіть її власні внутрішні прогнози, оскільки переважна більшість найбільш вразливих людей країни повністю вакциновані, а випадки і смертність знаходяться на найнижчому рівні з самих ранніх днів пандемії.

Загальнонаціональний рівень вакцинації від коронавірусу різко знизився за останній місяць, навіть попри те, що щеплення стали більш доступними, і в середньому менш як 300 тисяч американців отримують свою першу дозу в день.

Офіційний представник Білого дому заявив, що тепер адміністрація подвоїть свою увагу на вакцинації від коронавірусу молодих людей у віці від 18 до 26 років, які, як виявилося, найменше схильні отримувати вакцину, коли вона доступна для них.

Згідно з даними Центру з контролю і профілактики захворювань, американці, схильні до найбільшого ризику ускладнень від COVID-19, в переважній більшості випадків вакциновані, але тільки 53% у віці 25-39 років отримали одну дозу. Серед тих, кому від 18 до 24 років, цей показник становить 47%.