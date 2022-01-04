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У США назвали рідкісні симптоми "Омікрона": потрібно терміново звернутися в лікарню

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США, Вівторок 04 січня 2022 06:44
У США назвали рідкісні симптоми "Омікрона": потрібно терміново звернутися в лікарню Фото: CDC назвали рідкісні симптоми "Омікрона", які небезпечні для життя (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

У США центр з контролю та профілактики захворювань (CDC) назвав рідкісні симптоми штаму коронавірусу "Омікрон", при яких слід якомога швидше звернутися в лікарню. Відзначається, що це симптоми не виникають при інших штамах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Mirror.

Як відомо, основними симптомами звичайного коронавірусу є висока температура, постійний кашель і втрата або зміна почуття смаку або запаху.

Новий варіант "Омікрон "більше схожий на звичайну застуду, з симптомами, які пацієнти й лікарі часто описують як"легкі".

Проте CDC стверджує, що люди з "Омікроном" повідомляють про широкий спектр симптомів, крім трьох основних. До них відносяться й ознаки, які говорять про серйозну загрозу життю пацієнта і при яких потрібно терміново звернутися за медичною допомогою.

Один з таких симптомів "Омікрона" проявляється на шкірі, губах і нігтях - потрібно остерігатися блідої, сірої або синьої шкіри в залежності від відтінку нашої шкіри. В CDC попередили, що це може вказувати на низький рівень кисню в крові.

Також до небезпечних ознак "Омікрона" відноситься утруднене дихання, постійний біль або тиск у грудях, сплутаність свідомості та нездатність прокинутися або не спати.

Всі ці ознаки CDC охарактеризував як "попереджувальні знаки", при яких нам слід негайно звернутися за медичною допомогою.

Нагадаємо, що при "Омікроне" також гинуть люди. У Південній Кореї зафіксували два таких випадки. Загинули дві людини похилого віку.

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