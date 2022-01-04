У США назвали рідкісні симптоми "Омікрона": потрібно терміново звернутися в лікарню

У США центр з контролю та профілактики захворювань (CDC) назвав рідкісні симптоми штаму коронавірусу "Омікрон ", при яких слід якомога швидше звернутися в лікарню. Відзначається, що це симптоми не виникають при інших штамах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Mirror.

Як відомо, основними симптомами звичайного коронавірусу є висока температура, постійний кашель і втрата або зміна почуття смаку або запаху.

Новий варіант "Омікрон "більше схожий на звичайну застуду, з симптомами, які пацієнти й лікарі часто описують як"легкі".

Проте CDC стверджує, що люди з "Омікроном" повідомляють про широкий спектр симптомів, крім трьох основних. До них відносяться й ознаки, які говорять про серйозну загрозу життю пацієнта і при яких потрібно терміново звернутися за медичною допомогою.

Один з таких симптомів "Омікрона" проявляється на шкірі, губах і нігтях - потрібно остерігатися блідої, сірої або синьої шкіри в залежності від відтінку нашої шкіри. В CDC попередили, що це може вказувати на низький рівень кисню в крові.

Також до небезпечних ознак "Омікрона" відноситься утруднене дихання, постійний біль або тиск у грудях, сплутаність свідомості та нездатність прокинутися або не спати.

Всі ці ознаки CDC охарактеризував як "попереджувальні знаки", при яких нам слід негайно звернутися за медичною допомогою.