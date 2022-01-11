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США оновили рекорд за кількістю госпіталізацій з початку пандемії

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США, Вівторок 11 січня 2022 00:22
США оновили рекорд за кількістю госпіталізацій з початку пандемії Фото: США оновили рекорд за кількістю госпіталізацій через початок пандемії (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Число випадків госпіталізації з COVID-19 в США досягло максимуму в 132 646 чоловік. Кількість госпіталізованих перевищила рекорд з січня минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Кількість випадків госпіталізації постійно зростала з кінця грудня минулого року, а за останні три тижні збільшилася вдвічі. Штам "Омікрон" швидко став домінуючим в США, витіснивши з першого місця "Дельту".

Про рекорди госпіталізованих пацієнтів повідомили в штатах Делавер, Іллінойс, Мен, Меріленд, Міссурі, Огайо, Пенсільванія, Пуерто-Ріко, Вермонт, Вірджинія, Вашингтон і Вісконсін.

Раніше ми писали, що США заявили про пік за кількістю дитячих госпіталізацій через COVID.

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