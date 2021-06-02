США оголосить про розподіл 80 мільйонів доз COVID-вакцини через два тижні, - Блінкен

Через два тижні весь світ дізнаються, в які країни США відправить 80 мільйонів доз своєї вакцини від COVID-19 . Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

За його словами, адміністрація президента США Джо Байдена зосередиться на справедливому розподілі щеплень, а не на прив'язці політичних ниток до процесу.

"Через деякий час протягом наступних двох тижнів ми оголосимо про процес, за допомогою якого ми будемо поширювати і продавати ці вакцини", - сказав Блінкен.

Він уточнив, що в подальшому оголошенні будуть розкриті всі критерії і деталі процесу розподілу вакцин.