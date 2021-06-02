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США оголосить про розподіл 80 мільйонів доз COVID-вакцини через два тижні, - Блінкен

Новость на русском →
США, Середа 02 червня 2021 07:02
США оголосить про розподіл 80 мільйонів доз COVID-вакцини через два тижні, - Блінкен Фото: Ентоні Блінкен, держсекретар США (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Через два тижні весь світ дізнаються, в які країни США відправить 80 мільйонів доз своєї вакцини від COVID-19. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Про це повідомляє Reuters.

За його словами, адміністрація президента США Джо Байдена зосередиться на справедливому розподілі щеплень, а не на прив'язці політичних ниток до процесу.

"Через деякий час протягом наступних двох тижнів ми оголосимо про процес, за допомогою якого ми будемо поширювати і продавати ці вакцини", - сказав Блінкен.

Він уточнив, що в подальшому оголошенні будуть розкриті всі критерії і деталі процесу розподілу вакцин.

Крім того стало відомо, що адміністрація Байдена прийняла рішення відправити в бідні країни не менше 20 мільйонів доз вакцин Pfizer/BioNTech, Moderna і Johnson & Johnson на додаток до 60 мільйонів доз вакцини AstraZeneca, які планував передати раніше.

Нагадаємо, в США оголосили переможця першої лотереї вакцинації. Лотерею організували з метою популяризації вакцинації.

Раніше повідомлялося в які країни швидше за все потраплять вакцини від коронавірусу.

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