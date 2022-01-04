У США схвалили бустери для підлітків і деяких дітей

У США схвалили бустерні дози вакцини від коронавірусу для підлітків з 12 до 15 років і деяких категорій дітей. Відповідну заяву зробило Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на FDA

FDA внесло зміни в дозвіл на використання в надзвичайних ситуаціях вакцини Pfizer-biontech від коронавірусу.

Тепер вакцину дозволили для використання одноразової бустерної дози, включивши її застосування осіб віком від 12 до 15 років.

Час між первинною вакцинацією (двома дозами) і бустером скоротили до п'яти місяців для людей від 12 років і старше.

Також бустерну дозу вакцини Pfizer тепер будуть вводити дітям з ослабленим імунітетом у віці від 5 до 11 років.

FDA зазначає, що в ухваленні рішення орієнтувалися на дані з Ізраїлю, де більш ніж 6300 осіб у віці від 12 до 15 років отримали бустерну дозу вакцини не менше ніж через 5 місяців після завершення серії первинної дводозової вакцинації.

Дані показали, що нових проблем з безпекою після ревакцинації в цій групі не виникає.

"На сьогодні у цих осіб не було зареєстровано нових випадків міокардиту або перикардиту", - уточнили в FDA .

Також зазначається, що ніяких нових побоювань з приводу безпеки не виникло у населення Ізраїлю, що налічує понад 4,1 мільйона осіб у віці 16 років і старше, які отримали бустерну дозу принаймні через п'ять місяців після завершення серії первинної вакцинації.

"Бустерна доза вакцини Pfizer-BioNTech COVID-19 значно покращує реакцію антитіл людини, щоб мати можливість протистояти варіанту Омікрон. Таким чином, дозвіл на повторну вакцинацію через п'ять місяців, а не через шість місяців, може забезпечити кращий захист в більш короткі терміни для людей від високотрансмісивного варіанту Омікрон", - йдеться в сооющеніі.

Що стосується дітей від 5 до 11 років, то деякі з них також зможуть отримати бустерну дозу вакцини.

"Діти віком від 5 до 11 років, що перенесли трансплантацію органів або яким був поставлений діагноз стану, який вважається еквівалентним рівнем імунодефіциту, можуть не відповідати належним чином на серію дводозової первинної вакцинації. Таким чином, для цієї групи дозволена доза третьої первинної серії. Тепер це дозволить цим дітям отримати максимальну потенційну користь від вакцинації", - йдеться в повідомленні.