У США обмежили використання двох препаратів для лікування COVID

Управління санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) заявило, що воно скоротить використання двох методів лікування моноклональними антитілами. За даними чиновників, ймовірно, ці препарати не працюють проти штаму "Омікрон".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на medicalxpress .

Комбіновані препарати бамланівімаб/етесевімаб та казирівімаб/імдевімаб, вироблені Eli Lilly та Regeneron, показали хороші результати проти більш ранніх варіантів COVID-19. Проте тільки третя терапія антитілами, розроблена GlaxoSmithKline, залишилася сильною проти "Омікрону".

Національні інститути охорони здоров'я оновили свої рекомендації, щоб рекомендувати клінікам не використовувати перші два методи лікування пацієнтів з COVID-19 з легким і середнім ступенем тяжкості через їхню знижену ефективність.

Згідно з останніми даними, нова директива обмежує використання продуктів Eli Lilly та Regeneron "тільки у тих випадках, коли пацієнт, ймовірно, був інфікований або піддавався впливу варіанта, сприйнятливого до цих методів лікування".