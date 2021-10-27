США відкладуть мільйони доз вакцини Moderna для Африки

США відкладуть мільйони доз вакцини Moderna для закупівлі Африканським союзом. Про це заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Планується, що США відкладе приблизно 33 мільйони доз вакцини Moderna з грудня 2021 року по лютий 2022 року, щоб Африканський союз міг закупити і прийняти доставку цих доз.

"Ця угода дозволить отримати на континенті дози Moderna, які були довгоочікуваними і затребуваними", - сказала Псакі.

В результаті 33 мільйони доз Moderna, відкладені США, будуть включені в 50 мільйонів доз, переданих американською фармацевтичною компанією Африканському союзу.