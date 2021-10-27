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США відкладуть мільйони доз вакцини Moderna для Африки

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США, Середа 27 жовтня 2021 06:22
США відкладуть мільйони доз вакцини Moderna для Африки Фото: Джен Псакі, прес-секретар Білого дому (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

США відкладуть мільйони доз вакцини Moderna для закупівлі Африканським союзом. Про це заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Планується, що США відкладе приблизно 33 мільйони доз вакцини Moderna з грудня 2021 року по лютий 2022 року, щоб Африканський союз міг закупити і прийняти доставку цих доз.

"Ця угода дозволить отримати на континенті дози Moderna, які були довгоочікуваними і затребуваними", - сказала Псакі.

В результаті 33 мільйони доз Moderna, відкладені США, будуть включені в 50 мільйонів доз, переданих американською фармацевтичною компанією Африканському союзу.

Всього США доставили в Африку 55 мільйонів доз вакцини від COVID-19. Ще 17 мільйонів доз вакцини Johnson & Johnson будуть відправлені в найближчі тижні, і десятки мільйонів доз вакцини Pfizer також будуть відправлені на континент.

Нагадаємо, що ВООЗ рекомендує забезпечувати бідні країни таблетками і тестами COVID-19.

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