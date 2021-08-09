У США планують ввести обов'язкову вакцинацію для військових

Пентагон має намір зобов'язати військовослужбовців Сполучених Штатів вакцинуватися від коронавірусу до 15 Вересня. Цей термін може бути перенесений, якщо вакцина отримає остаточне схвалення FDA або якщо рівень захворюваності продовжить зростати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

"Я буду домагатися схвалення президента, щоб зробити вакцини обов'язковими не пізніше середини вересня або відразу після отримання ліцензії Управління з контролю за продуктами і ліками, в залежності від того, що настане раніше", - заявив Міністр оборони Ллойд Остін.

Він додав, що якщо рівень інфекції зросте і потенційно вплине на боєготовність армії, "я без вагань прийму заходи раніше або порекомендую президенту інший курс, якщо вважатиму це необхідним". Щоб захистити нашу країну, нам потрібні здорові і готові сили".

Очікується, що меморандум буде опублікований в понеділок.