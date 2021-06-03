США поділяться COVID-вакциною з іншими країнами. Серед отримувачів буде Україна

США виділять 80 млн доз вакцини від коронавірусу іншим країнам. Серед одержувачів буде і Україна.

Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті Білого дому .

Зокрема, 6 мільйонів доз будуть розподілені через механізм COVAX і будуть спрямовані в Мексику, Канаду, Південну Корею, Західний берег річки Йордан і Сектор Газа, Україну, Косово, Гаїті, Грузії, Єгипет, Йорданію, Ірак та Ємен, а також медпрацівникам з ООН.

Також США поділяться вакцинами з країнами Центральної Америки, Азії та Африки. Між цими країнами буде розподілено майже 19 млн доз вакцин від коронавірусу.

Всього перший транш вакцин складе 25 млн доз вакцин.