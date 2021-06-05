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У США підлітків закликають пройти вакцинацію: госпіталізованих стало більше

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США, Субота 05 червня 2021 04:54
У США підлітків закликають пройти вакцинацію: госпіталізованих стало більше Фото: у США дітей закликають прийти на вакцинацію (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

У США підлітків просять якнайшвидше пройти вакцинацію від коронавірусу. Проблема в тому, що госпіталізувати з цим діагнозом стали більше дітей.

Про це повідомляє Reuters.

За даними Центрів з контролю і профілактики захворювань в США (CDC), нові дані дослідників агентства показали, що кожному третьому підлітку, який захворів на COVID-19 на початку цього року, потрібна була госпіталізація.

Директор CDC Рошель Валенскі висловила стурбованість з цього приводу. Вона зазначила, що в деяких випадках підліткам потрібна штучна вентиляція легенів.

"Я глибоко стурбована кількістю госпіталізованих підлітків і засмучена кількістю підлітків, яким було потрібно лікування у відділеннях інтенсивної терапії або штучної вентиляції легенів", - заявила Валенскі.

У звіті CDC говориться, що рівень госпіталізації через COVID-19 в США значно збільшився серед підлітків у віці від 12 до 17 років. З 204 підлітків, госпіталізованих з 1 січня по 31 Березня, 31,4% були госпіталізовані у відділення інтенсивної терапії і близько 5% потребували ШВЛ.

Валенскі зазначила, що цих страждань можна було б уникнути, якби діти пройшли вакцинацію.

Нагадаємо, в Євросоюзі починають вакцинувати підлітків від коронавірусу. Пройти вакцинацію можуть діти від 12 років.

Раніше повідомлялося, що вакцинувати дітей від коронавірусу скоро почнуть і у Франції.

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