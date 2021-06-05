У США підлітків закликають пройти вакцинацію: госпіталізованих стало більше

У США підлітків просять якнайшвидше пройти вакцинацію від коронавірусу . Проблема в тому, що госпіталізувати з цим діагнозом стали більше дітей.

За даними Центрів з контролю і профілактики захворювань в США ( CDC ), нові дані дослідників агентства показали, що кожному третьому підлітку, який захворів на COVID-19 на початку цього року, потрібна була госпіталізація.

Директор CDC Рошель Валенскі висловила стурбованість з цього приводу. Вона зазначила, що в деяких випадках підліткам потрібна штучна вентиляція легенів.

"Я глибоко стурбована кількістю госпіталізованих підлітків і засмучена кількістю підлітків, яким було потрібно лікування у відділеннях інтенсивної терапії або штучної вентиляції легенів", - заявила Валенскі.

У звіті CDC говориться, що рівень госпіталізації через COVID-19 в США значно збільшився серед підлітків у віці від 12 до 17 років. З 204 підлітків, госпіталізованих з 1 січня по 31 Березня, 31,4% були госпіталізовані у відділення інтенсивної терапії і близько 5% потребували ШВЛ.

Валенскі зазначила, що цих страждань можна було б уникнути, якби діти пройшли вакцинацію.