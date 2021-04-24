У США рекомендують відновити використання вакцини Johnson & Johnson
У США вже на цьому тижні можуть відновити використання вакцини Johnson & Johnson. Принаймні це рекомендувала консультативна група центрів з контролю та профілактики захворювань (CDC).
Про це повідомляє NBC.
У CDC вважають, що переваги від використання вакцини Johnson & Johnson переважують ризики.
Також члени комісії не рекомендували регулюючим органам США обмежувати використання вакцини за віком або статтю. Водночас вони запропонували можливість додавання попередження на етикетці про те, що вакцину не бажано використовувати жінкам у віці до 50 років.
Скасувати паузу у використанні вакцини Johnson & Johnson можуть вже цими вихідними.
Нагадаємо, вакцина Johnson & Johnson також може викликати тромби. У США призупинили її використання після того, як виявили вісім випадків тромбозу після вакцинації препаратом у жінок.
Раніше повідомлялося, що у США зафіксували смерть і госпіталізацію після вакцини Johnson & Johnson. Там в Орегоні померла жінка від тромбозу, а в Техасі пацієнтку поклали в лікарню після вакцинації.