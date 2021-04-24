У США рекомендують відновити використання вакцини Johnson & Johnson

У США вже на цьому тижні можуть відновити використання вакцини Johnson & Johnson . Принаймні це рекомендувала консультативна група центрів з контролю та профілактики захворювань (CDC).

Про це повідомляє NBC .

У CDC вважають, що переваги від використання вакцини Johnson & Johnson переважують ризики.

Також члени комісії не рекомендували регулюючим органам США обмежувати використання вакцини за віком або статтю. Водночас вони запропонували можливість додавання попередження на етикетці про те, що вакцину не бажано використовувати жінкам у віці до 50 років.