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У США майже всі смерті від COVID фіксують серед не вакцинованих хворих

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Вашингтон, Четвер 24 червня 2021 20:52
У США майже всі смерті від COVID фіксують серед не вакцинованих хворих Фото: у США майже всі смерті від COVID фіксують серед не вакцинованих хворих (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

У Сполучених Штатах майже всі летальні випадки від COVID - 19 припадають на людей, які не були вакциновані. Такі дані є приголомшливою демонстрацією того, наскільки ефективними виявилися щеплення.

Про це повідомляє видання Associated Press.

Відзначається, що з більш ніж 853 тисяч госпіталізацій через коронавірус менше 1200 (приблизно 0,1%) стосувалися повністю щеплених американців.

Крім того, в травні менше 150 жителів Сполучених Штатів (приблизно 0,8%) з понад 18 тисяч померлих від COVID-19 вважалися повністю вакциновані від коронавірусу.

На початку цього місяця колишній радник Адміністрації Байдена з питань COVID-19 Енді Славітт припустив, що від 98% до 99% американців, які вмирають від коронавірусу, не вакциновані.

А директор Центру з контролю і профілактики захворювань (CDC) Рошель Валенського заявив, що вакцина настільки ефективна, що майже кожну смерть, особливо серед дорослих, через COVID-19 зараз цілком можна запобігти.

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