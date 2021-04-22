У США виявили масове забруднення вакцини Johnson & Johnson на заводі через антисанітарію

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) виявило масове забруднення вакцин від коронавірусу компанії Johnson & Johnson . Їх виробляли на заводі біотехнологічної фірми Emergent BioSolutions в штаті Балтімор, його робота припинена.

За даними телеканалу, при виробництві забрудненню піддалися мільйони доз вакцин Johnson & Johnson через проблеми з вихідною сировиною. Відзначається, що американський регулятор підготував звіт, в якому окреслено проблеми, виявлені на заводі. Серед них - недотримання правил щодо запобігання забрудненню препарату, невідповідність приміщень виробництва вакцини, недостатня підготовка співробітників, а також антисанітарія.

В основу звіту FDA лягли відео з камер спостереження і результати відвідування представниками регулятора цехів по виробництву вакцини. Відзначається, що компоненти препарату і контейнери для вихідного сировини не дезінфікувалися і зберігалися в умовах, що сприяють його забруднення. Крім того, процедури, що забезпечують виробництво лікарських речовин, були "неадекватними", а співробітники не володіють достатньою кваліфікацією.

"Що стосується вже зроблених вакцин, вони пройдуть додаткове тестування і будуть ретельно вивчені для того, щоб упевнитися в їх якості до поширення. Ми не допустимо випуск якого-небудь препарату до тих пір, поки ми не впевнені в його відповідність нашим очікуванням щодо його якості ", - уточнив регулятор.

Уточнюється, що жодна з вакцин Johnson & Johnson, вироблена на заводі в Балтіморі, що не була використана.