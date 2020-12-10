ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В США зафіксували рекордну кількість смертей від коронавіруса за добу

Новость на русском → Четвер 10 грудня 2020 06:15
В США зафіксували рекордну кількість смертей від коронавіруса за добу Фото: медпрацівник (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

У США зафіксували рекордні 3112 смертей від коронавіруса за добу. Раніше в країні в середньому фіксували близько 2300 смертельних випадків на добу.

Про це пише Reuters.

Прогнозують, що в найближчі місяці число жертв буде рости. На сьогоднішній день від цього захворювання загинуло понад 289 тисяч жителів країни. Вперше вірус забрав життя понад 3 тисяч осіб за добу 3 грудня.

Крім того, число пацієнтів з COVID, госпіталізованих по всій країні, до кінця середовища зросла до нового історичного максимуму - 105 805 осіб, що на 18% більше, ніж за попередні два тижні.

Всього в США в середньому було зареєстровано 2259 випадків смерті та 205 661 новий випадок інфікування кожен день за останній тиждень.

Раніше головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі заявив, що після різдвяних свят необхідно очікувати посилення поширення коронавіруса.

Нагадаємо, Трамп заявив, що вже на цьому тижні почнеться вакцинація від COVID-19 США

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус Сполучені Штати Америки Коронавірус
Локдаун в Україні
Локдаун в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцина від COVID-19
Вакцина від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19