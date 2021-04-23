У США зафіксували смерть та госпіталізацію після використання вакцини Johnson & Johnson

Американські центри з контролю та профілактики захворювань (CDC) розслідують смерть жінки з Орегону та госпіталізацію іншої в Техасі після отримання вакцини проти Covid-19 компанії Johnson & Johnson (J&J). Чиновники наразі закликають не поспішати із висновками.

Інциденти сталися перед зібранням представників CDC в п’ятницю для обговорення питання безпечності вакцини Johnson & Johnson.

"Важливо пам'ятати, що лише через те, що про щось повідомляється, це не обов'язково означає, що воно було спричинене вакциною або пов'язане з нею", - сказала Імельда Гарсія з Техаського агентства охорони здоров'я, повідомляє американська газета "Остін".

Жінка в Орегоні, якій було за 50 років, отримала вакцину Johnson & Johnson до того, як було видано наказ про паузу у її використанні, йдеться в повідомленні органу охорони здоров'я штату.

У неї з'явився "рідкісний, але серйозний згусток крові протягом двох тижнів після вакцинації", який спостерігався в поєднанні з дуже низьким рівнем тромбоцитів, додав Орегонський орган охорони здоров'я.

Там зазначили, що висновки можна буде зробити лише після завершення розслідування.

Також жінку в Техасі, яка отримала вакцину J&J, госпіталізували з симптомами, подібними до симптомів шести людей в США, у яких нещодавно з'явилися згустки крові після щеплення, заявив представник Техаського агентства охорони здоров'я.

Обидва штати підтвердили, що нові випадки були окремими від попередніх шести інцидентів.

Минулого тижня американські агентства охорони здоров'я рекомендували зробити паузу у застосуванні вакцини J&J через шість рідкісних випадків утворення тромбів серед приблизно семи мільйонів людей, які отримали щеплення.

У вівторок Європейське агентство з лікарських засобів заявило, що виявило можливий зв'язок між вакциною J&J та рідкісними проблемами згортання крові у дорослих, які отримували дози в США, але зазначило, що користь від щеплення перевищує ризики.