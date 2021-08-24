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У США закривають школи через нові спалахи COVID-19

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США, Вівторок 24 серпня 2021 23:13
У США закривають школи через нові спалахи COVID-19 Фото: у США закривають школи через COVID-19 (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В США деякі школи змушені переходити на змішане навчання. Це відбувається через збільшення нових спалахів COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

У США деякі школи припинили очні заняття повністю через спалахи коронавірусу. Також деякі заклади відправили по домівках цілі класи або попросили половину своїх учнів залишатися вдома за гібридним графіком. Такі випадки сталися в основному в невеликих сільських районах.

Наприклад в штаті Джорджія 40% учнів перебувають на карантині або на ізоляції. Минулого тижня округ перейшов на онлайн-навчання до 13 вересня.

Згідно з даними штату, понад 1 з кожних 100 дітей шкільного віку за останні два тижні отримали позитивний результат на COVID-19. У дітей у віці від 5 до 17 років зараз більше шансів отримати позитивний результат тесту на COVID-19, ніж у дорослих.

По країні деякі школи починають роботу пізніше, ніж планувалося. Один район в Західному Орегоні відсунув початок занять на тиждень після того, як кілька співробітників контактували з хворим вчителем.

До цього були великі надії на те, що школи по всій країні зможуть наблизитися до нормального життя без дистанційного навчання, яке заважало роботі деяких батьків і погіршувало успішність багатьох учнів.

Нагадаємо, що у США схвалили вакцинацію третьою дозою і вже перейшли до практики. Такі дози вакцин отримають Джо Байден і перша леді США.

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