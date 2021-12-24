ru ua
Пт, 24 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Стало відомо, коли МОЗ може дозволити вакцинацію дітей від 5 років

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 24 грудня 2021 14:30
Стало відомо, коли МОЗ може дозволити вакцинацію дітей від 5 років Фото: головний санітарний лікар Ігор Кузін (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Міністерство охорони здоров'я України може дозволити вакцинацію від COVID для дітей старше 5 років в перші місяці 2022 року. Дане питання розглядатиме протягом січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна для "Укрінформу".

"Вакцинація від 5 до 11 років у всьому світі жваво обговорюється, багато країн її вже рекомендують. Ми це питання винесли на засідання НТГЕІ, в перший раз була отримана відповідь, що недостатньо доказової бази. Зараз вже накопичився певний обсяг наукових даних досліджень з клінічної ефективності, тому швидше за все будемо розглядати його протягом січня 2022 року", - зазначив він.

За словами Кузіна, ймовірно, така рекомендація буде прийнята, але вона не буде обов'язковою нормою.

"Щеплення проти COVID для дітей від 5 років буде робитися тільки за бажанням і згодою батьків. У разі, коли дитина від 5 до 12 років мала якісь супутні стани або важкі захворювання, то в такому випадку вакцинація їй показана і буде доцільна",-додав він.

Нагадаємо, раніше голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій заявляв, що щеплення від коронавірусу дітям старше 5 років почнуть робити з 2022 року.

За його словами, для цього потрібна спеціальна вакцина.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус Вакцинація
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус