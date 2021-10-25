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Стало відомо, як можна комбінувати COVID-вакцини для додаткової дози

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Київ, Понеділок 25 жовтня 2021 12:25
Стало відомо, як можна комбінувати COVID-вакцини для додаткової дози Фото: головний санітарний лікар Ігор Кузін (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько

При введенні додаткової дози вакцини від COVID можна буде комбінувати препарати. Але на підставі стандартних рекомендацій.

Про це, відповідаючи на запитання кореспондента РБК-Україна, на брифінгу заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

"Якщо ми говоримо про поєднання вакцин, то воно вже більш-менш врегульовано. Будуть використовуватися стандартні рекомендації, які діють в даний час", - зазначив він.

За його словами, дозволено поєднання мРНК-вакцин з мРНК-вакцинами, а також поєднання AstraZeneca з мРНК-вакциною

"Тобто Moderna може бути заміщена на другу дозу вакцини Pfizer або навпаки. І також вакцина AstraZeneca може бути заміщена мРНК-вакциною для другого щеплення, коли перша була зроблена AstraZeneca... Для введення третьої додаткової вакцини буде діяти така ж норма, тобто принцип сумісності мРНК-вакцин або векторної з мРНК", - підкреслив Кузін.

А що стосується інших конфігурацій, за його словами, на сьогодні немає доказової бази про безпеку та ефективність інших поєднань.

Нагадаємо, раніше Кузін розповів, кому в Україні рекомендуватимуть введення додаткової дози COVID-вакцин.

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