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Стало відомо, скільки людей отримали щеплення у Центрі вакцинації в Києві за три тижні

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П'ятниця 25 червня 2021 13:56
Стало відомо, скільки людей отримали щеплення у Центрі вакцинації в Києві за три тижні Фото: в Києві вже вакцинували в МВЦ понад 20 тисяч людей (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Центрі вакцинації в Києві щеплення отримали 20 700 людей. Щеплення там почали робити у перші вихідні літа.

Про це повідомили у прес-службі КМДА.

Цього тижня Центр вакцинації, що створений на базі Міжнародного виставкового центру, працюватиме з четверга до неділі із 10:00 до 17:30.

Записатися на вакцинацію можна через сервіс helsi.me, обравши день та час для вакцинації. Після реєстрації прийде SMS‑підтвердження. Саме його потрібно показати на вході в центр.

З собою потрібно взяти з собою паспорт та ідентифікаційний код. Для скорочення часу, витраченого на вакцинацію, – попередньо підписати декларацію з сімейним лікарем.

Всього у Києві від коронавірусу вакцинували вже понад 296,5 тисячі людей. Дві дози вакцини отримали більш як 53 тисячі осіб.

Раніше повідомлялося, що в київському МВЦ збільшили кількість місць для вакцинації після того, як стало відомо, що всі місця 24-27 червня були зайняті.

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