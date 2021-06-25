RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Стало відомо, скільки людей отримали щеплення у Центрі вакцинації в Києві за три тижні

Автор: РБК-Україна

У Центрі вакцинації в Києві щеплення отримали 20 700 людей. Щеплення там почали робити у перші вихідні літа.

Про це повідомили у прес-службі КМДА.

Цього тижня Центр вакцинації, що створений на базі Міжнародного виставкового центру, працюватиме з четверга до неділі із 10:00 до 17:30.

Записатися на вакцинацію можна через сервіс helsi.me, обравши день та час для вакцинації. Після реєстрації прийде SMS‑підтвердження. Саме його потрібно показати на вході в центр.

З собою потрібно взяти з собою паспорт та ідентифікаційний код. Для скорочення часу, витраченого на вакцинацію, – попередньо підписати декларацію з сімейним лікарем.

Всього у Києві від коронавірусу вакцинували вже понад 296,5 тисячі людей. Дві дози вакцини отримали більш як 53 тисячі осіб.

Раніше повідомлялося, що в київському МВЦ збільшили кількість місць для вакцинації після того, як стало відомо, що всі місця 24-27 червня були зайняті.

Читайте РБК-Україна в Google News
КоронавірусВакцинація