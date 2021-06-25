Стало відомо, скільки людей отримали щеплення у Центрі вакцинації в Києві за три тижні

Цього тижня Центр вакцинації, що створений на базі Міжнародного виставкового центру, працюватиме з четверга до неділі із 10:00 до 17:30.

Записатися на вакцинацію можна через сервіс helsi.me, обравши день та час для вакцинації. Після реєстрації прийде SMS‑підтвердження. Саме його потрібно показати на вході в центр.

З собою потрібно взяти з собою паспорт та ідентифікаційний код. Для скорочення часу, витраченого на вакцинацію, – попередньо підписати декларацію з сімейним лікарем.

Всього у Києві від коронавірусу вакцинували вже понад 296,5 тисячі людей. Дві дози вакцини отримали більш як 53 тисячі осіб.