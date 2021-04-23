ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Стало відомо, коли Україна отримає наступні партії covid-вакцин по COVAX

Новость на русском → Києва, П'ятниця 23 квітня 2021 09:37
Стало відомо, коли Україна отримає наступні партії covid-вакцин по COVAX Фото: головний санітарний лікар Віктор Ляшко(РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко

Україна в травні-червні повинна отримати ще дві партії вакцин від коронавірусу за Глобальною ініціативою COVAX. Йдеться про 1,4 мільйона доз вакцини AstraZeneca і 950 тисяч доз вакцини Pfizer.

Про це під час брифінгу заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"Глобальна ініціатива COVAX надіслала нам листа, що до кінця травня ми очікуємо наступну поставку вакцини AstraZeneca в розмірі 1,4 млн доз вакцини і до кінця червня ми повинні також отримати 950 тисяч вакцини Pfizer", - заявив Ляшко.

Нагадаємо, сьогодні до Києва доставили нову партію вакцин AstraZeneca південнокорейського виробництва. Нова партія складається з 367 тисяч доз вакцини, яку Україна отримала з ініціативи COVAX.

Раніше РБК-Україна писало, що частина вакцин AstraZeneca південнокорейського виробництва піде на введення з 23 травня другої дози тим, хто вже зробив щеплення вакциною covishield індійського виробництва.

Зазначимо, згідно з Національним планом вакцинопрофілактики коронавірусу, до кінця року Україна повинна отримати майже 22 млн доз вакцин від COVID.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус COVID-19 Віктор Ляшко Коронавірус Вакцина від коронавірусу
Локдаун в Україні
Локдаун в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцина від COVID-19
Вакцина від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19