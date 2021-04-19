Степанов про подвійну мутацію: COVID ще буде випробовувати нас на міцність

Мутації коронавіруса ще будуть випробовувати українців на міцність. Виявлені в інших країнах подвійні мутації важче, ніж все те, що було до цього.

За його словами, на сьогодні важливо дотримуватися тих протиепідемічних правил, які є. Особливо в умовах мутації коронавірусу.

"Якщо у нас є британський і південноафриканський штам, і ми це побачили по тяжкості захворюваності, то зараз зафіксовано ще й подвійну мутацію - у Великобританії, Індії, Гонконгу. Вона ще важча, ніж те, що ми бачили на сьогоднішній день. Він ще буде випробовувати нас на міцність, я маю на увазі COVID", - зазначив Степанов.