Степанов про подвійну мутацію: COVID ще буде випробовувати нас на міцність
Мутації коронавіруса ще будуть випробовувати українців на міцність. Виявлені в інших країнах подвійні мутації важче, ніж все те, що було до цього.
Про це в ефірі "Україна 24" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов
За його словами, на сьогодні важливо дотримуватися тих протиепідемічних правил, які є. Особливо в умовах мутації коронавірусу.
"Якщо у нас є британський і південноафриканський штам, і ми це побачили по тяжкості захворюваності, то зараз зафіксовано ще й подвійну мутацію - у Великобританії, Індії, Гонконгу. Вона ще важча, ніж те, що ми бачили на сьогоднішній день. Він ще буде випробовувати нас на міцність, я маю на увазі COVID", - зазначив Степанов.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Кіровоградській області підтвердили український варіант "британського" штаму коронавірусу.
Детальніше про актуальну ситуацію в світі читайте в матеріалі РБК-Україна "COVID назавжди. Чи зможе світ перемогти пандемію коронавірусу". Зокрема, за прогнозами вже в третьому кварталі 2021 року колективний імунітет може бути досягнутий в США (де хоча б частково вакциновано 36% населення) і Великобританії (48%). А в четвертому кварталі – і в Євросоюзі, де хоча б один укол поки отримали 16% жителів.