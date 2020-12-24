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Степанов назвав найефективніший метод боротьби з коронавірусом

Новость на русском → Київ, Четвер 24 грудня 2020 09:44
Степанов назвав найефективніший метод боротьби з коронавірусом Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Мінстерство охорони здоров'я України назвало найефективніший метод боротьби з коронавірусом - це масове щеплення. Україна очікує перший транш доз вакцин з початку 2021 року.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

За його словами, вакцинація може початись в лютому, але терміни можуть зміститись в залежності від дати поставки вакцини.

"Доступ українців до вакцини від COVID-19 є пріоритетним питанням. Адже, масове щеплення населення є найефективнішим методом боротьби з коронавірусною інфекцією", - заявив він.

Нагадаємо, головний санлікар Віктор Ляшко заявив, що затверджений Міністерством охорони здоров'я план вакцинації від коронавірусу передбачає щеплення 23 млн українців. Для цього знадобиться 40 млн доз вакцини від коронавірусу.

Національний план вакцинації українців від коронавірусу був затверджений МОЗ 22 грудня. План включає чотири етапи.

Також РБК-Україна писало, що Польща може стати посередником України для отримання вакцин від COVID з Євросоюзу.

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