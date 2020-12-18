Степанов розраховує на спад пандемії коронавірусу у квітні

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розраховує, що пандемія коронавірусу піде на спад у квітні 2021 року. На його думку, цьому сприятиме вакцинація та зростання кількості людей, які перехворіли на COVID-19.

Про це він розповів в інтерв'ю "Громадському".

Як пояснив Степанов, найкращий спосіб перемогти пандемію коронавірусу - виробити колективний імунітет.

"Він (колективний імунітет - ред.) досягається двома шляхами: або це вакцинація, яка повинна становити щонайменше 70-80%, або коли люди перехворіють. Я оптиміст, тому мені здається, що все ж таки з квітня має бути легше і ми відразу будемо реагувати. І плюс почнеться вакцинація", - заявив міністр.

Нагадаємо, до цього Степанов говорив, що пандемія коронавірусу не відступає, попри стабілізацію ситуації в Україні.

Крім того, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прогнозував, що в Україні до кінця року загальна кількість хворих на коронавірус досягне 1 мільйона осіб.

Додамо, в уряді очікують почати вакцинацію українців від коронавірусу у лютому, а отримання першого мільйону доз вакцин очікується у березні.