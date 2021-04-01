Степанов: Україна вже заключила контракти на поставку 22 млн доз вакцин

Україна вже заключила контракти на поставки 22 млн доз вакцин від коронавіруса . Найближчими днями очікуються контракти на ще 15 млн доз.

За його словами, в Україні буде достатньо вакцини, щоб до кінця року зробити щеплення більшій частині населення. Він також повідомив, про яку саме кількість доз вже домовилися з виробниками вакцин.

"Якщо разом з COVAX, то це 22 млн (доз вакцин, - ред.). Це те, що вже підписано, проплачено частину. В залежності від умов контракту. І я думаю, що найближчими днями ми заключимо (контракти, - ред.) на ще 15 млн доз", - сказав Степанов.

Натомість, він додав, що за умовами контрактів, не може називати, про поставки яких саме вакцин вдалося домовитися, а також поки не може називати терміни.