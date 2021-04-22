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Степанов: в Україні не було утилізації залишкових доз вакцини від COVID

Новость на русском → Київ , Четвер 22 квітня 2021 15:23
Степанов: в Україні не було утилізації залишкових доз вакцини від COVID Фото: міністр охорони здоров'я Максим Степанов (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

З початку кампанії по вакцинації в Україні від коронавірусу не було випадків утилізації залишкових доз. Окремі дози могли бути зіпсовані з технічних причин.

Про це в ефірі "Україна 24" розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, деякі дози дійсно могли бути зіпсовані з якихось технічних моментів.

"Але таких речей - утилізації залишкових доз - не було", - зазначив він.

Степанов також підкреслив, що в Україні більше не вакцинують громадських діячів залишковими дозами, на сьогодні прищеплюють тільки пріоритетні групи ризику.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ході кампанії з вакцинації в Івано-Франківській області зіпсували майже 500 доз вакцини Covishield. Це більше 80% втрачених доз у всій Україні. Як пояснили в ОДА, мобільні бригади просто не використовували останню дозу у флаконі, оскільки в ньому не було градуювання і здавалося, що остання доза менша, ніж решта.

Відзначити, чергова партія вакцини AstraZeneca буде доставлена до України завтра вранці. Очікується, що 367 тисяч доз вакцини південнокорейського виробництва прибудуть до Києва, після чого її з розвезуть по регіонах.

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