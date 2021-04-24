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У столиці Індії 25 хворих померли вночі в лікарні через брак кисню

Новость на русском → Субота 24 квітня 2021 10:38
У столиці Індії 25 хворих померли вночі в лікарні через брак кисню Фото: в Індії в лікарнях нестача кисню (GettyImages)
Автор: Инна Собора

У Делі (Індія) вночі померли 25 осіб, хворих коронавірусом. Причиною смерті стала нестача медичного кисню.

Про це повідомляє NDVT.

У лікарнях Індії спостерігається погіршення ситуації з кількістю кисню.

"Уряд виділив нам 3,5 метричних тонни кисню. Поставки повинні були доставити нам до 5 години вечора, але вони були доставлені близько півночі. На той час 25 пацієнтів померли", - повідомили доктор лікарні.

За його словами, принаймні 215 пацієнтів, які поступили в лікарню з коронавірусом, знаходяться в критичному стані і гостро потребують кисню.

Лікарня Джайпура-друга лікарня в місті, яка сьогодні вранці відправила сигнал тривоги через брак кисню.

Раніше лікарня Мулчанд звернулася за терміновою допомогою до індійської влади, повідомивши, що більше 130 пацієнтів з коронавірусом знаходяться на апараті життєзабезпечення.

В Індії за добу зафіксували рекордну кількість летальних випадків серед заражених коронавірусом COVID-19 - 2 624. Всього за добу виявлено понад 340 тис.випадків хвороби, з початку пандемії коронавірус діагностували більш ніж у 16,6 млн осіб.

Раніше в уряді Індії пояснили, що у них є запаси кисню на заводах, але ці заводи розташовуються далеко від місць, де необхідний кисень.

РБК-Україна писало, що ситуація з коронавірусом в Індії продовжує погіршуватися. Країна вже другий день поспіль б'є антирекорди захворюваності COVID-19.

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