У столиці Індії 25 хворих померли вночі в лікарні через брак кисню

У лікарнях Індії спостерігається погіршення ситуації з кількістю кисню.

"Уряд виділив нам 3,5 метричних тонни кисню. Поставки повинні були доставити нам до 5 години вечора, але вони були доставлені близько півночі. На той час 25 пацієнтів померли", - повідомили доктор лікарні.

За його словами, принаймні 215 пацієнтів, які поступили в лікарню з коронавірусом, знаходяться в критичному стані і гостро потребують кисню.

Лікарня Джайпура-друга лікарня в місті, яка сьогодні вранці відправила сигнал тривоги через брак кисню.

Раніше лікарня Мулчанд звернулася за терміновою допомогою до індійської влади, повідомивши, що більше 130 пацієнтів з коронавірусом знаходяться на апараті життєзабезпечення.

В Індії за добу зафіксували рекордну кількість летальних випадків серед заражених коронавірусом COVID-19 - 2 624. Всього за добу виявлено понад 340 тис.випадків хвороби, з початку пандемії коронавірус діагностували більш ніж у 16,6 млн осіб.