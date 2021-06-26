У столиці Індії хочуть вакцинувати всіх безпритульних за місяць: вже щеплено 150 осіб

У столиці Індії Делі хочуть вакцинувати від коронавірусу всіх безпритульних протягом місяця. У перший день вакцинації за спеціальною програмою від уряду, вакцини від коронавірусу вже отримали 150 осіб.

Уряд Делі прагне вакцинувати всіх безпритульних, що живуть в нічліжках, протягом місяця. Для цього організовують спеціальні табори.

Рада з поліпшення міського житла Делі організувала перший табір вакцинації для безхатченків в нічному притулку Ямуна Пушта. У перший день вакцинації в цьому таборі вакцину від коронавірусу 150 осіб. У суботу ще один такий табір відкриється в парку Данді на півночі Делі.

"У нас є близько 209 нічліжок, що діють по всьому місту, де знаходять притулок близько 52 000 осіб. Ми прагнемо вакцинувати всіх таких людей протягом місяця", - сказав керуючий нічліжки.

Найближчими днями з'явиться ще більше таких таборів вакцинації для бездомних. За короткий період часу планують вакцинувати якомога більше людей. Оскільки більшість безхатченків не має мобільних телефонів або посвідчення особи, офіційні особи проводять спеціальні сесії, що дозволяють реєструвати таких претендентів на спеціальному порталі.