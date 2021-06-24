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У Сумах відкрили центр вакцинації: працювати вже цими вихідними

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Суми, Четвер 24 червня 2021 19:42
У Сумах відкрили центр вакцинації: працювати вже цими вихідними Фото: у Сумах відкрили центр вакцинації (facebook.com/Молодіжний-центр-Романтика)
Автор: Дмитро Левицький

У Сумах відкрили центр масової вакцинації від коронавірусу. Щеплення можна буде отримати на базі молодіжного центру "Романтика".

Про це повідомив мер міста Олександр Лисенко на сторінці у Facebook.

Усі охочі зможуть зробити щеплення від коронавірусу 26, 27 та 28 червня.

Центр вакцинації у "Романтиці" працюватиме на вихідних з 9:00 до 14:00.

"З собою необхідно мати документ, що посвідчує особу", - додав міський голова.

Вакцинація буде здійснюватися китайським препаратом CoronaVac.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров'я анонсували, що центри вакцинації отримають іншу вакцину замість CoronaVac.

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