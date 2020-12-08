За добу в Україні майже 13 тисяч одужавших від COVID-19

Фото: люди в масці (РБК-Україна)

В Україні за вчора одужали від коронавірусу 12 860 людей. За добу виявилось більше одужавших, ніж нових заражених.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

З початку пандемії в країні одужали 436 564 осіб. Загальна кількість заражених за весь час становить 832 758.

Зазначимо, що за вчора виявили 10 811 нових випадків коронавірусу. Степанов повідомляє про покращення ситуації з COVID-19 і назвав сьогоднішню статистику позитивною.

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що локдаун в січні дозволить знизити кількість випадків зараження COVID-19 до 6-8 тисяч в день.

Крім того, президент Володимир Зеленський зазначив, що рекомендував не вводити локдаун в грудні.

Додамо, що за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Кабмін буде змушений ввести жорсткий карантин в Україні в січні.