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За добу в Україні 450 нових COVID-випадків. Майже третина - у Києві

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Неділя 27 червня 2021 08:30
За добу в Україні 450 нових COVID-випадків. Майже третина - у Києві Фото: в Україні за минулу добу 450 нових випадки коронавірусу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Протягом минулої доби, 26 червня, в Україні зафіксовано 450 нових підтверджених випадків коронавіруса. Із них 135 зафіксовані у місті Київ.

Про це повідомили у прес-службі МОЗ.

Крім того, 46 випадків зареєстровані в Дніпропетровській області, в Одеській - 39, Київській - 37 та Миколаївській - 22.

За добу зробили майже 25 тисяч тестувань різними методами.

Крім того, по Україні від коронавірусу за вчора померли 17 людей.Госпіталізовано 529 осіб, одужали - 1 097.

Нагадаємо, за п'ятницю, 25 квітня, в Україні виявили 756 нових випадків коронавірусу.

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