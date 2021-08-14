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За добу в Україні від коронавірусу вакцинували майже 162 тисячі людей

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Субота 14 серпня 2021 09:07
За добу в Україні від коронавірусу вакцинували майже 162 тисячі людей Фото: в Україні за добу вакцинували майже 162 тисяч людей (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

В Україні за добу 13 серпня від коронавірусу вакцинували 161 792 людини. Одну дозу отримали 106 206 людей, повністю імунізовані - 55 586 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

Протягом доби працювали 926 мобільних бригад, 2 879 пунктів щеплення, 335 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 644 649 людей, з них отримали одну дозу - 4 644 647 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози - 2 688 903 людей.

Загалом проведено 7 333 550 щеплень.

Раніше повідомлялося, що ВООЗ не схвалює примусову вакцинацію від коронавірусу. Однак організація вважає, що вакцинуватися потрібно.

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