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За добу в Україні коронавірусом захворіли 247 співробітників МВС

Новость на русском → Україна, П'ятниця 16 жовтня 2020 12:25
За добу в Україні коронавірусом захворіли 247 співробітників МВС Фото: піший патруль (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

За добу коронавірусом захворіли 247 працівників системи міністерства внутрішніх справ. Найбільше випадків у Києві, Хмельницькій та Запорізькій областях.

Про це повідомляє сайт Національної поліції.

У Києві зафіксовано 33 нових випадки, у Хмельницькій та Запорізькій області - по 20.

Всього за період пандемії захворіли 8749 співробітників МВС, одужали - 8077, 22 людини померли.

Наголошується, що медустанови МВС заповнені на 50-90% залежно від регіону. У Київському гарнізоні ліжка заповнені на 97%.

За добу в Україні коронавірусом захворіли 247 співробітників МВСНагадаємо, що на ранок п'ятниці в Україні виявили рекордні 5992 нових випадки зараження COVID-19. Найбільше заражень в Харківській, Одеській, Дніпропетровській областях і в Києві.

Також міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, Україна ще не вийшла на пік захворюваності коронавірусом. У випадку недотримання карантинних правил кількість захворювань продовжить рости.

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