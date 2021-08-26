За добу в Україні зробили понад 162 тисячі щеплень від коронавіруса
Фото: за добу зробили понад 162 тисячі щеплень (Віталій Носач, РБК-Україна)
За минулу добу, 25 серпня, в Україні 162 410 людей вакцинували проти COVID-19. Одну дозу отримали 44 218 людей, повністю імунізовані - 118 192 людини.
Про це повідолмяє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.
Протягом доби працювали 960 мобільних бригад, 2 822 пунктів щеплення, 335 центрів вакцинації.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 152 292 людини, з них отримали одну дозу - 5 152 290 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози - 3 310 320 людей.
Загалом проведено 8 462 610 щеплень.
Раніше у МОЗ заявили, що до кінця літа повинні зробити як мінімум 10 млн щеплень від коронавірусу.