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За добу в Україні зробили понад 162 тисячі щеплень від коронавіруса

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Четвер 26 серпня 2021 08:41
За добу в Україні зробили понад 162 тисячі щеплень від коронавіруса Фото: за добу зробили понад 162 тисячі щеплень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

За минулу добу, 25 серпня, в Україні 162 410 людей вакцинували проти COVID-19. Одну дозу отримали 44 218 людей, повністю імунізовані - 118 192 людини.

Про це повідолмяє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

Протягом доби працювали 960 мобільних бригад, 2 822 пунктів щеплення, 335 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 152 292 людини, з них отримали одну дозу - 5 152 290 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози - 3 310 320 людей.

Загалом проведено 8 462 610 щеплень.

Раніше у МОЗ заявили, що до кінця літа повинні зробити як мінімум 10 млн щеплень від коронавірусу.

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