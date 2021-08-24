За добу в Україні зробили ще понад 71 000 щеплень від COVID
Фото: вакцинація в Україні (Віталій Носач/РБК-Україна)
За минулу добу, 23 серпня 2021 року, в Україні зробили ще понад 71 000 щеплень від COVID. З початку вакцинальної кампанії в країні зробили понад 8 млн щеплень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства охорони здоров'я.
Повідомляється, що за добу 71 427 осіб були вакциновані проти COVID-19. Одну дозу отримали 28 142 особи, повністю імунізовані - 43 285 осіб.
Протягом доби працювали:
- 604 мобільні бригади,
- 2 321 пункт щеплення;
- 328 центрів вакцинації.
З початку вакцинальної кампанії щеплено - 5 099 802 оосби, з них отримали одну дозу - 5 099 800 осіб, повністю імунізовані і отримали дві дози - 3 179 661 особа.
Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що Україна протягом серпня і вересня отримає близько 6,5 млн доз вакцин проти коронавірусу.